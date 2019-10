Niemcy: Udaremniono siedem zamachów

Alojzy Cedzidło 24.10.19 10:58

Jak ja Niemcom współczuję . Tyle dobrego serca okazali biednym uciekinierom ,a tu masz , zamachy . No ale trudno . Takiego działania ,,uratowanych " nie da się wogóle przewidzieć . Sprawdzić ,,gości " nie wypada .A z ,, mieszaniem "" kultur to Niemcy już w przeszłości doskonale dawali sobie rady. A może inne cele przyświecały w okazywaniu ,,dobrego serca " ? Głupotę wykluczam . U Polaków nie ma krzty zrozumienia dla dobrego serca Niemców . Tak się chcieli z nami podzielić,, litościa " a my nie i nie . Woleliśmy Ukrainców . Czeczenów .. A teraz wstyd . Sami Niemcy mają satysfakcję . Tyle ,że chyba myślenie zbyt póżno włączyli .