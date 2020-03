Niemcy: Masowe testy i totalny chaos. Tego chce u nas opozycja?!

ktoś tam 22.3.20 12:59

Przecież gdyby użyć wszystkich europejskich laboratoriów tylko dla Polski dla wszystkich Polaków to i tak nie wyrobiłyby się z robotą by tak rzec. Się tłukom wydaje, że te testy to jak testy ciążowe albo badanie krwi w przychodni osiedlowej. Kupię płytkę w aptece za dychu i mam wynik. To jest choroba zakaźna o śmiertelnej sile rażenia w odpowiednich warunkach a nie kichnięcie bo mnie w nosie zakręciło. Musi być specjalistyczny sprzęt do badań, odpowiednio przeszkolony personel laboratoryjny, odpowiednio przygotowane pomieszczenia, odpowiednie odczynniki do badań i przede wszystkim zachowane restrykcyjne procedury badań. To nie jest "mały chemik" do zabawy w domu. I jeszcze musi być odpowiednia ilość materiału badawczego by można było cokolwiek stwierdzić czyli musi upłynąć odpowiedni czas od zakażenia by w ogóle dało się coś stwierdzić. A i to trzeba powtórzyć zdaje się.