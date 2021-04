Niemcy: Islamista stanie przed sądem za zamordowanie homoseksualisty

Rozpoczyna się proces 21-letniego obywatela Syrii, który w Niemczech zabił homoseksualistę oraz zranił jego partnera. „Der Spiegel” zaznacza, że był to pierwszy atak islamisty na homoseksualistę w Niemczech.

Abdullah al H. H., który nawiązał nawet kontakt ze zwolennikami tzw. Państwa Islamskiego, przyjechał do Drezna przed czterema laty. W tym samym roku za wspieranie ISIS trafił do aresztu i później do więzienia. Kolejny wyrok spowodowany był atakiem na funkcjonariusza publicznego.

Islamista wyszedł z niego 29 września ubiegłego roku. Zaledwie kilka dni później zaatakował w Dreźnie parę gejów, tłumacząc później w rozmowie z psychiatrą, że homoseksualizm jest grzechem ciężkim. Dodawał, że osoby postępujące w ten sposób są wrogami Boga, których należy bić lub wręcz zabijać.

Mężczyzna zaatakował homoseksualistów trzymających się za ręce w centrum miasta. Użył do tego noży kuchennych. Po ataku uciekł z miejsca zbrodni. 55-letni Thomas L. Ataku nie przeżył. Ciężko ranny został jego partner.

Policji udało się schwytać mordercę. Ciążą na nim zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa i niebezpiecznego uszkodzenia ciała.

