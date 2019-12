Niemcy: Elektryczny płot na granicy z Polską

Mirek 18.12.19 9:21

Dziki trzeba wybić bo inaczej eksport polskiej żywności będzie zagrożony . A chodzi tu o miliardy złotych . Z tego co mi wiadomo to nasi myśliwi nie chcą tego zrobić bo chcą mieć rozrywkę na następne lata ale to jest wbrew polskiej racji stanu . Po prostu trzeba zrobić to co zrobiono na zachodzie . Jeżeli myśliwi "zastrajkują" należy zadanie wybicia dzików przekazać jednostkom WOT .