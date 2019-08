Niemcy dojrzewają do reparacji? Media o wizycie Heiko Maasa w Warszawie

michu 1.8.19 15:19

Oni naprawdę nie mają wstydu. Projekt integracji europejskiej w wydaniu tow. Adolfa nie wyszedł to próbujemy inaczej. A na co dzień widać jak wygląda sprawa obu mniejszości. Jak judendamty traktują j.polski, jak wyglądają dopłaty dla rolników niemieckich i polskich, ile mediów w Polsce należy do Niemców a ile w Niemczech do Polaków. Agentura tego zauwazyć nie może, mądrzy inaczej myślą, że to Niemcy tera już so dobre....;)