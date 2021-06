Niemcy chcą zlikwidować prawo weta w UE. Thun zachwycona

Ogromne kontrowersje wzbudził nowy pomysł zaprezentowany przez niemieckiego ministra spraw zagranicznych Heiko Massa. Postuluje on, aby zlikwidować prawo weta w Unii Europejskiej. Poza głosami oburzenia słychać jednak również pochwały. Te płyną m.in. z ust polskiej europosłanki Róży Thun.

Zdaniem szefa niemieckiej dyplomacji Heiko Massa przyszła pora, aby zlikwidować prawo weta w Unii Europejskiej. Mass mówił w poniedziałek o zwiększeniu skuteczności Unii Europejskiej na polu polityki zagranicznej. Jego zdaniem skuteczność ta jest utrudniona przez prawo weta właśnie, dzięki któremu państwa mogą „paraliżować” decyzje UE.

- „Nie możemy już dłużej pozwalać, abyśmy byli zakładnikami tych, którzy paraliżują europejską politykę zagraniczną swoim wetem, nawet jeśli oznacza to, że my też możemy zostać przegłosowani”

- mówił polityk przekonując, że „weto musi zniknąć”.

Szokująca propozycja okazuje się mieć zwolenników również w Polsce. Pozytywnie o pomyśle niemieckiego ministra pisze europosłanka Róża Thun.

- „Przecież to akurat my wiemy najlepiej (albo przynajmniej wiedzieć powinniśmy), że liberum veto prowadzi wyłącznie do katastrof!”

- napisała na Twitterze.

