Niemcy bezczeszczą polskie symbole narodowe. Apel do MSZ

W opisie zdjęcia znajdujemy propagandowe stwierdzenia: „Za tę flagę można w Polsce być aresztowanym. I to tylko jeden przykład tego, jak zagrożone są lesbijki, geje, biseksualiści, trans * i inter * na całym świecie. Nic nie będzie dobrze tak długo jak długo #LGBTI nie jest w stanie żyć bezpiecznie + swobodnie. Okaż solidarność! Tęczowa flaga#IDAHOBIT2020”.

Problem tylko w tym, że za takie znieważanie symboli narodowych, nawet innych państw grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Co więcej deputowany Lehmann kłamał – taka kara jest przewidziana w niemieckim systemie karnym, a nie polskim. To kolejna manipulacja środowisk LGBT.