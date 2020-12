Niektórzy kierowcy są już w drodze do domu - informuje polska ambasada w Wielkiej Brytanii

Jak informuje polska ambasada w Wielkiej Brytanii, pomimo bardzo trudnej sytuacji polskich kierowców, którzy utknęli w tym kraju po zamknięciu granicy przez Francję, niektórzy z nich są już w drodze do domu.

Co warto dodać, polscy medycy udają się na Wyspy, aby pomóc przy wykonywaniu testów na koronawirusa.

- Testy dla kierowców już znajdujących się w Dover, Manston i na M20 trwają. Niektórzy są już w drodze do domu. W dalszym ciągu występują poważne zakłócenia, więc apeluje się o niepodróżowanie do Kent. Więcej informacji: http://gov.uk/government/news/covid-19-testing-for-hgv-drivers-using-the-port-of-dover-or-eurotunnel…@PolakZaGranica - czytamy we wpisie polskiej ambasady w Wielkiej Brytanii na Twitterze.

Z kolei rzecznik polskiego rządu Piotr Müller napisał:

- Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego, który jest w kontakcie z Prezydentem Francji, Premierem Wielkiej Brytanii oraz Przew. RE i Przew. KE jeszcze dziś poleci do Wielkiej Brytanii grupa polskich medyków. Chcemy zapewnić opiekę dla pracowników polskich firm transportowych

Z uwagi na trudą sytuację ambasada uruchomiła dwa specjalne całodobowe numery telefoniczne dla osób chcących uzyskać informację lub pomoc: +447825724104 (infolinia ambasady) oraz +442030789618 (infolinia centrum informacji konsularnej).

❗️Brytyjski minister transportu @grantshapps: granica brytyjsko-francuska w @LeShuttle, Dover i Calais pozostanie otwarta przez Święta Bożego Narodzenia ❗️ https://t.co/gj2AZpTe5A — Polish Embassy UK 🇵🇱 (@PolishEmbassyUK) December 24, 2020

Nasz personel medyczny zapewni szybszą realizację testów dla przekraczających granicę między Wielką Brytanią i Francją. Polskie państwo nie zostawi nikogo bez opieki. Kierowcy muszą bezpiecznie wrócić do naszego kraju. — Piotr Müller (@PiotrMuller) December 24, 2020

