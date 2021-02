Niedzielski: Dziś 8500 zakażeń. Trzecia fala jest już w Polsce

„Dzisiejsze wyniki nadal pokazują duże przyrosty, mówię o przyrostach względem poprzedniego tygodnia” – poinformował dziś minister zdrowia.

W rozmowie na antenie Radia ZET Adam Niedzielski przekazał, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono dokładnie 8500 zakażeń. Dodał, że to co prawda o 200 przypadków mniej niż wczoraj, ale też:

„[…] trzeba to odnosić do poprzedniego tygodnia. Tutaj utrzymuje się ta wysoka różnica, bo to jest różnica rzędu 2 tys. przypadków”.

Stwierdził, że nie mówimy już o różnicy kilkudziesięciu czy kilkuset przypadków, a le powyżej tysiąca.

Dzisiejszy raport resortu zdaniem Niedzielskiego:

„[…] potwierdza, że trzecia fala pandemii jest już obecna w Polsce”.

dam/radiozet.pl,Fronda.pl