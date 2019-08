,,Niech szlag trafi kastę!''. Nowe doniesienia ws. afery z Łukaszem Piebiakiem

Senior Euchenio 22.8.19 10:46

To wojna polskich sędziów z pokolenia AK, z sędziami którzy są potomkami tych z nadania sowieckiego - pokolenia UB i SB, którzy przyjechali do Polski na ruskich czołgach i kończyli półroczne kursy sędziowskie, po których wydawali wyroki śmierci. Ludzie, którzy nie mieli z nimi do czynienia w zasadzie mają ich w d..., a ci co do czynienia z nimi mieli, zawsze staną po stronie prawdziwych sędziów, a nie ubeckich familiantów z "najlepszej kasty"