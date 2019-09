Niech cały świat zobaczy ,,Unplanned''!

„Unplanned” to nowy, bijący rekordy oglądalności, film przedstawiający niezwykłe losy Abby Johnson. Życie i kariera tej byłej dyrektorki kliniki aborcyjnej zostało wywrócone do góry nogami po tym, czego była świadkiem w placówce, którą zarządzała.

Premiera filmu „Unplanned (“Nieplanowane”), która miała miejsce pod koniec marca w Stanach Zjednoczonych była wielkim sukcesem, biorąc pod uwagę kontrowersyjny temat filmu: aborcję. Tylko pierwszy weekend po premierze przyniósł ponad 6 milionów dolarów ze sprzedaży biletów. „Unplanned” jest celowo dziełem szokującym, po to, by dobitnie potępić okrucieństwo aborcji. Pokazuje też skalę biznesu, którym jest od dziesiątków lat aborcja w USA i na całym świecie.

Film to opowieść o życiu Abby Johnson z czasów kiedy pracowała w międzynarodowej klinice aborcyjnej w Teksasie (USA). Po tym jak w 2009 roku na własne oczy zobaczyła aborcję, stała się aktywistką pro-life . Doświadczenie było tak traumatyczne, że Abby całkowicie zmieniła swój stosunek do aborcji i od tamtego czasu walczy z firmą, w której kiedyś pracowała - Planned Parenthood (największej sieci klinik aborcyjnych na świecie ) - o szacunek dla każdego życia.

Sukces frekwencyjny i finansowy to nie jedyny skutek filmu. „Unplanned” swoją bezkompromisową wymową otwiera bowiem oczy i budzi świadomość wielu widzów, którym dotąd perspektywa obrony każdego ludzkiego życia była daleka.

Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni od premiery aż 94 pracowników Planned Parenthood skontaktowało się z organizacją pro-life, w której obecnie działa Abby Johnson - And Then There Were None.