Niebywałe! Sędzia protestujący Piniorem nie będzie wyłączony z orzekania w jego sprawie

Stalker 17.1.20 15:25

A Wojciech Cejrowski miał rację, gdy mówił :

"Powinno się ich wszystkich wy-pieprzyć. Tych wszystkich sędziów. Jednym ruchem ręki jak pionki z szachownicy. Wszystkich WON. I wszystkich urzędników i większość naukowców starego systemu. Wszystkich WON.

Nawet jak któryś był niewinny, wszystkich WON, bo to jest stary system. Nie mogą starego systemu reprezentować w nowym państwie sędziowie, prokuratorzy i oficerowie. Wszystkich WON. Niech nie będą pociągnięci do odpowiedzialności, ale wszyscy WON. Służyli tamtemu systemowi i umieli się w nim odnaleźć, a teraz - Wszyscy WON. Ten jeden czy drugi niewinny nie będzie miał pretensji, bo odejdzie w tłumie innych brzydkich i nie będzie miał do Polski pretensji. Chętnie się zgodzi. Ja byłem ostatni sprawiedliwy, ale chętnie odejdę po to, żeby odeszli wszyscy pozostali. Wszystkich WON. Nie mamy do nich zaufania. Służyli Moskwie teraz będą służyli Brukseli. Albo staremu systemowi, który siedzi gdzieś pod powierzchnią i broni jeden drugiego. Wszyscy WON!"