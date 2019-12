Niebywałe! Putin sieje antypolską propagandę, totalni... atakują PiS

acotomadorzeczy 29.12.19 20:31

"Jeśli wydawało się wam, że New York Times w te Święta zachwyca się polskimi bombkami z Podkarpacia, to się mylicie. Ten całkiem znany dziennik wysławia pod niebiosa biustonosze z Polski, Ewę Michalak i inne polskie marki, o których wcześniej nie słyszałam. Ale właśnie się dowiedziałam, że jeśli kupować i dobierać sobie staniki, to tylko w Polsce. I ta końcówka, skromna, acz potężna: “Sometimes, we think, as a country, that maybe we’re not good enough,” she said, “but we are.” I to jest właśnie przewspaniała dyplomacja publiczna, która się dzieje niezależnie od tego jak bardzo obecna władza chciałaby zastąpić dobrze dopasowany stanik żołnierzem wyklętym." https://www.nytimes.com/2019/12/25/style/polish-bras.html