Niebywałe! Akcja KO pod hasłem internetowych hejterów. Brudziński: Serwery w Inowrocławiu się grzeją?

Zaskakujący ruch Koalicji Obywatelskiej. Dziś zainaugurowano akcję mobilizacyjną pod hasłem #SilniRazem. Co w tym takiego dziwnego? Chodzi o fakt, że wcześniej hasztag ten używany był w mediach społecznościowych przez internautów związanych z opozycją. Często dodawany był on do wpisów, które zawierały hejt na Prawo i Sprawiedliwość oraz wyborców PiS.