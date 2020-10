Nie żyje Sean Connery

Jak poinformowała dzisiaj BBC, słynny szkocki aktor Sean Connery zmarł w wieku 90 lat. Znany jest między innymi z roli Jamesa Bonda.

Connery zagrał w wiele znakomitych ról, między innymi w takich produkcjach jak "Polowanie na Czerwony Październik", "Indiana Jones i ostatnia krucjata", czy kultowa adaptacja książki "Imię róży".

- To smutny dzień dla wszystkich, którzy znali i kochali mojego ojca. Wielka strata dla wszystkich ludzi na świecie, którzy cieszyli się jego wspaniałym darem aktorskim – powiedział Jason Connery, syn zmarłego aktora.

Sean Connery otrzymał Oscara w 1988 roku za rolę w filmie "Nietykalni" za najlepszą drugoplanową rolę męską. Aktor był również laureatem trzech Złotych Globów oraz wielu innych prestiżowych nagród filmowych.

