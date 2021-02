Nie żyje Rush Limbaugh, legendarny publicysta radiowy: ,,Zwykli Amerykanie oddają mu hołd''

- Utrata ukochanej osoby jest strasznie trudna, także wtedy, gdy ta miłość jest silniejsza niż życie. Rush zostanie zapamiętany jako wielka postać - powiedziała Kathryn, żona legendarnego gospodarza talk show.

Limbaugh jest określany przez amerykańskie konserwatywne jako pionier konserwatywnej publicystyki radiowej. Miał on także wielki wielki wpływ na współczesny kształt Partii Republikańskiej.

Limbaugh to wielki zwolennik i obrońca prezydenta Donalda Trumpa. Był zwolennikiem i bojownikiem o prawo do życia dla wszystkich.

Jako amerykański patriota występował w obronie prawdy, wolności i cywilizacji.

Słuchacze bardzo doceniali jego błyskotliwe komentatorze, przez co był zaciekle atakowany przez lewicę.

Prezydent Trump na antenie FoxNews powiedział, że odszedł jego przyjaciel, człowiek niezwykle odważny, wyjątkowy.

- Dziękuję za dekady niezmordowanego poświęcenia dla kraju – powiedział Donald Trump.

Rush Limbaugh was a hero for this country. He changed so many millions of lives for the better, mine included.



The greatest radio host that has ever lived. A patriot, and an icon.



God bless him and his family.