Nie żyje ks. Kazimierz Orzechowski. Duchowny i aktor

nikt 4.8.19 18:03

Jeśli był aktorem to nie mógł być człowiekiem uduchowionym , przewodnikiem duchowym , czyli duchownym . Jeżeli był człowiekiem Ducha to nie mógł być aktorem , nie byłby w stanie grać roli , czyli udawać kogoś innego niż był . To się nawzajem wyklucza .

Tak czy inaczej niech Spoczywa w Pokoju .