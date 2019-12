Nie żyje Janusz Dzięcioł. Były uczestnik Big Brothera i poseł zginął na przejeździe kolejowym

athos 6.12.19 10:49

Jak długo ludzie będą ginąć na przejazdach kolejowych w Polsce??? Jak długo nikt w PKP czy w innych odpowiedzialnych instytucjach nie będzie odpowiadał za te niepotrzebne, tragiczne śmierci? Dlaczego, do jasnej cholery, nie można założyć szlabanów, by uchronić przejeżdżających przez tory kolejowe? Te śmierci (a właściwie zbrodnie) powtarzają się regularnie od długiego czasu i żadna odpowiedzialna a leniwa i kapuściana głowa w Polsce nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji w sprawie ochrony życia podróżujących. Co za bezmyślność i zbrodnicza beztroska!