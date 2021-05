,,Nie wykluczałbym nawet poważnej prowokacji KGB/FSB'' - ekspert o zatrzymaniu niemieckiego samolotu na Białorusi

- Mińsk wstrzymuje wylot samolotu Lufthansy „z powodu informacji o planowanym zamachu” [PAP] No tak, teraz będą legendować wczorajsze porwanie. Zaraz okaże się, że to nacjonaliści spod biało-czerwono-białej flagi za wszystkim stoją Nie wykluczałbym nawet poważnej prowokacji KGB/FSB – czytamy we wpisie Grzegorza Kuczyńskiego na Twitterze.

W Mińsku wstrzymywano wylot samolotu linii Lufthansa do Frankfurtu. Następnie zarząd lotniska poinformował, że otrzymano maila z groźbą „zamiaru dokonania aktu terrorystycznego”.

- Oby naprawdę nie posunęli się do czegoś strasznego... - dodaje Kuczyński.

- Jeszcze tak zrobią z 1-2 samolotami i mało kto już będzie mówił o porwaniu Protasiewicza. Że nie wspomnę o pozornych sankcjach USA wobec Nord Stream 2 – konkluduje ekspert.

