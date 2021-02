Nie tylko Zimoch! Do Hołowni przechodzi też posłanka Nowoczesnej

To kolejny druzgocący cios dla Koalicji Obywatelskiej. Jak już informowaliśmy, wedle nieoficjalnych informacji Hanna Gill-Piątek wraz z Michałem Kobosko mają ogłosić dziś dołączenie do Polska 2050 Tomasza Zimocha. Jednak nie tylko! Do ruchu Hołowni ma wstąpić jeszcze posłanka Nowoczesnej, Paulina Hennig-Kloska.

Interia ustaliła, że razem z posłem Tomaszem Zimochem do nowego ruchu Szymona Hołowni przystąpi jeszcze jedna posłanka Koalicji Obywatelskiej. To Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej.

Jeśli doniesienia te się potwierdzą, Szymon Hołownia będzie miał czterech posłów. To pozwoli mu utworzyć koło poselskie.

kak/polsatnews.pl