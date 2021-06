Nie tylko wulgarne hasła. Nowak: Dzieci częstowano alkoholem i narkotykami

Szokującymi informacjami na temat manifestacji organizowanych przez tzw. „Strajk Kobiet” podzieliła się na antenie Radia Maryja małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. W czasie nielegalnych zgromadzeń dzieci miały być częstowane alkoholem i narkotykami.

Małopolska kurator mówiła o doniesieniach na temat proaborcyjnych manifestacji, które w czasie pandemii organizował tzw. „Strajk Kobiet”.

- „Okazało się, że na ulicy można wrzeszczeć wulgarne słowa, wykonywać wulgarne gesty. Dzieci były częstowane alkoholem i narkotykami, pewne grupy się nimi zainteresowały’’

- opowiadała.

Przekonywała, że dzieci są łatwym łupem lewicowych ideologów.

- „Dzieci lgną do tych, którzy się nimi interesują, i nie rozumieją, że może im się stać krzywda. Wykorzystuje się je do przepływu ideologii neomarksistowskiej i genderowej. Tłumaczy się im, że powinni się zastanowić, jakiej są płci, bo tylko dwie: kobieta i mężczyzna to już przeżytek”

- wyjaśniała Barbara Nowak.

kak/Radio Maryja, tysol.pl