Nie tylko szkoły. Od jutra zamknięte będą też wszystkie placówki kulturalne

ZERR0 11.3.20 12:54

Chciałbym zauważyć, że we Włoszech

99,9% zmarłych miało przynajmniej 50 lat

97,1% przynajmniej 60

88,7% przynajmniej 70



nie zapominajmy jednak, że

"Chinese study finds Wuhan coronavirus could do heavy damage to male reproductive system"

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3878295



wygląda na to, że włosi wymrą w następnym pokoleniu