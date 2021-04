Nie szczepiłeś się? Niedzielski: Przygotowujemy akcję powiadamiania telefonicznego

Minister zdrowia Adam Niedzielski jest przeciwny szybkiemu luzowaniu obostrzeń i zniesieniu nakazu noszenia maseczek poza domem. Jego zdaniem mamy dopiero początek opadającej fali.

„Ich zdjęcie [maseczek – red.] na powietrzu oznacza, że część ludzi przestanie je nosić także wewnątrz pomieszczeń”

- stwierdził szef resortu zdrowia w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Odnosząc się do kwestii luzowania obostrzeń w maju, Niedzielski stwierdził:

„Zdecydowaliśmy, że pójdziemy w kierunku twardego harmonogramu, który będzie wyznaczał kolejne etapy luzowania”.

Ostatnie etapy otwierania gospodarki mają mieć miejsce na koniec maja, w praktyce nastąpią na początku czerwca – mówił minister.

Dodał, że najważniejsze w tej chwili jest zaszczepienie seniorów. Zapowiedział też:

„Chcemy lekarzy rodzinnych zachęcić do docierania do osób, które są niezaszczepione. Porównamy też listę osób zaszczepionych z rejestrem osób ubezpieczonych. Będziemy starać się aktywnie docierać do nich sami”.

Poinformował, że przygotowywana jest akcja powiadamiania telefonicznego w kwestii szczepień.

dam/PAP,DGP