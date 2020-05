Nie przedsiębiorcy tylko ,,ruskie onuce'' wszelkiego regimentu

adrian manowski 9.5.20 11:34

"...płacili pracownikom minimalne wynagrodzenie?



zaloze sie ze 95% pracodawcow chcialoby dac pracownikowi fajne wynagrodzenie. Polecam sobie wpisac kalkulator wynagrodzen i zobaczyc ile pracodawce kosztuje zaplacenie pracownikowi 3000zl na reke...



Podpowiem ze 3000zl na reke pracownika to 4125,95zl brutto a w sumie koszt pracodawny to praktycznie 5000zl

A zeby jeszcze bylo smieszniej od tych 3000zl mozna sobie jeszcze odjac tak z 16% usrednionego vatu, zalezy co sie kupuje wiec powiedzmy ze zostaje ok 2500zl zywej gotowki. wiec PANSTWO zabiera praktycznie 50% tego co pracodawca musi zaplacic.



Te 5000zl pracodawcy nie bierze sie z 500+ albo innych magicznych socjalnych zrodelek z ktorych pis rozdaje pieniazki. Tylko trzeba te pieniadze zarobic, a nie kazdy interes generuje takie zyski. Do tego inne podatki, czynsze oplaty koszty.



Ale lepiej wyzywac pracodawcow od ruskich onuc i zlodziei, w sumie to po co oni protestuja powinni pozmyac firmy zaglosowac na dude i czekac az prezydent da im te 1200zl ktore tak strasznie obiecuje. Ciekawe tylko skad? Pewnie z dodruku pieniedzy



"Powiedzcie dlaczego mam się zgodzić na to aby z moich podatków pokrywać raty lizingowe"

serio gdzie tak mowili w tvp czy innych rydzykowych mediach?



No ale okey, lepiej zeby z NASZYCH pieniedzy placili bankom... bo to one sa najbardziej pokrzywdzone a nie

te strajkujace "ruskie onuce" jak to fronda i wy ich nazywacie.



Jprle... masakra jakas