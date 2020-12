Nie podcina się korzeni, z których się wyrosło! [Wideo]

- Byliśmy i jesteśmy w Europie, nie musimy do niej 'wchodzić' ponieważ ją tworzyliśmy i tworzyliśmy ją z większym trudem aniżeli ci którym się to przypisuje... albo ci którzy sobie sami przypisują patent na europejskość, wyłączność... A co ma być tym kryterium? - Wolność? - Jaka wolność? Np. wolność odbieranie życia nienarodzonemu dziecku..? - powiedział podczas swojej homilii św. Jan Paweł II w trakcie pielgrzymki do Polski.

- Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako biskup Rzymu zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy! Europy zachodniej .. To obraża wielki świat kultury chrześcijańskiej z któregośmy czerpali i któryśmy współtworzyli... współtworzyli także za cenę naszych cierpień! Tu na tej ziemi kujawskiej, tu w tym mieście męczenników musi być powiedziane to głośno! - mówił dalej.

- Tak, oczywiście Europa to także dzieje wielkich kryzysów, dzieje kryzysu europejskiego, który ma wiele korzeni, który trwa i rozwija się, który trwa... rozwija się w naszych czasach.. ma także swój dalszy ciąg....niestety w tym stuleciu tragiczny! - przekonywał Jan Paweł II -.To przecież w tym stuleciu stworzono ten światopogląd w imię którego człowiek może odbierać życie drugiemu człowiekowi... dlaczego? - ponieważ jest innej rasy, ponieważ ma taką grupę etniczną... ponieważ jest Żydem... ponieważ jest Cyganem...ponieważ jest Polakiem... rasa panów i rasa niewolników, mit klas...To wszystko jest także dziedzictwem europejskim, ale z tego się mamy wyzwalać!

- Europa potrzebuje odkupienia! - wołał papież - Uroczystość Serca Bożego jest uroczystością odkupienia Europy, odkupienia świata, odkupienia Europy dla świata.

- A cóż to jest odkupienie jak nie przywrócenie wartości?

- Nie jest przywróceniem wartości człowiekowi spychanie go do tego co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania...do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest miarą europejskości, nie jest miarą kultury na które tak często powołują się rzecznicy naszego wejścia do Europy.

- Przede wszystkim my wcale nie musimy wchodzić do Europy bo my w niej jesteśmy ! Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci, tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach i u nas w ostatnich dziesięcioleciach! Tak tworzył ją ksiądz Jerzy..

On jest partonem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia. Tak jak Chrystus, tak jak Chrystus...

- Tak jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie...dlatego, że dał swoje życie za nas wszystkich ...ma prawo obywatelstwa wśród nas , wszystkich narodów tego kontynentu, całego świata....przez swój krzyż...Tajemnica serca, które przebili, przebodli , tajemnica serca w które się wpatrywali ...

- To są ci wielcy pionierzy Europy ...w przeszłości na przyszłość... Taką miarę europejskości przyjmujemy. Takiej miary europejskości pragniemy podjąć i kontynuować.



Nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary!



Dalsze słowa papieża wypowiedziane u schyłku Jego życia:

- W niedzielę 20 VI po modlitwie Anioł Pański papież skomentował przyjęcie nowej konstytucji europejskiej w której nie znalazł się zapis o chrześcijańskim dziedzictwie : Dziękuję Polsce która na forum europejskim broniła korzeni chrześcijańskich naszego kontynentu z którego wyrosła kultura i postęp cywilizacyjny

naszych czasów.

- JEDYNIE WIERNA SWYM KORZENIOM EUROPA BĘDZIE W STANIE SPROSTAĆ WYZWANIOM III TYSIĄCLECIA .... NIE PODCINA SIĘ KORZENI Z KTÓRYCH SIĘ WYROSŁO!

mp/betania.pl