,,Nie musimy się nienawidzić'' - pisze Adamowicz i... atakuje Andrzeja Dudę

ridado 16.2.20 20:21

Jeszcze raz podejmujemy próbę nawrócenia tej grupy lewaków na wiarę katolicką, chociaż zdajemy sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne ! Myślę jednak, że nie będą chcieli być podobni do krów ateistek w mojej oborze. Wyczyścimy wasze nozdrza do tego stopnia, że minie wam nawet alergia do sierści kota Kaczyńskiego, a PIS będziecie nosić na rękach i chwalić go przy wszystkich okazjach. Będziemy wam pokazywać przykład z Tczewa, gdzie lokalny członek PO nagrał warszawskiego gangstera Neumanna, bo już miał dość tych debili, kłamców, złodziei i zdrajców, bo żygał na samą składnię liter PO.

Źyczę wam wszystkim ojszczynogom powodzenia w nauce ! jak będziecie powtarzać za mną prawdę oczywistą, to będziecie robić to samo co kot, którego wychowały psy. Ten kot zaczął szczekać i razem z nimi atakuje inne koty.