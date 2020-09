Nie możesz skupić się na modlitwie? Jest na to sposób!

Często łapiemy się na tym, że w czasie Mszy św. umysłem jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Nie potrafimy skupić się na tym, co jest tu i teraz, ale rozmyślamy o tym, co było przed przyjściem do kościoła, albo co będzie po wyjściu z niego. Tymczasem właśnie dokonuje się najważniejszy cud, cud uobecnienia Paschy Chrystusa. Jak przeżyć ten cud owocnie? Trzeba się do niego duchowo przygotować. Posłuchaj, jak to zrobić: