Nie mogło jej zabraknąć! Janda ,,nie świruj'', a w tle fartuchy

Dam 20.9.19 11:17

Tam krzyczycie, że porównują ludzi do świrów, ale o tym, że Jarosław Kaczyński opozycję do nich porównuje, to ani słowa:

„Wydaje mi się, że widać tam też troszkę twarzy osób specjalnej troski. Nie będę tego precyzował, bo wszyscy wiedzą, co to znaczy.”



Obie formacje pokazują podobnie żałosny poziom, a przyzwoitość wymaga aby o obu przypadkach informować.