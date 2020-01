,,Nie mogę milczeć, trzeba zabrać głos!''. Wspólna książka Benedykta XVI i kard. Roberta Saraha

RHQQ2 13.1.20 9:12

Czegoś nie rozumiem, Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI zrezygnował z funkcji papieża, bo mu się już nie chciało. Miał się usunąć w cień i cieszyć emeryturą.

Teraz się zaczyna wtrącać i pouczać swojego następcę - można się z papieżem Franciszkiem zgadzać lub nie, ale to co robi B16 to są jakieś jaja po prostu. A już szczególnie po tym, w jakim stanie zostawił Kościół swojemu następcy.

Albo się zostaje na stanowisku i decyduje, albo odchodzi i nie wtrąca. To co robi B16 jest poniżej krytyki.