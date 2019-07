Nie ma 'świętych krów'!!! Sąd: Frasyniuk winny naruszenia nietykalności policjanta

"Niech ten wyrok będzie obroną zwykłego funkcjonariusza policji, który na ulicy broni nas wszystkich. Społeczna szkodliwość czynu jest, bo został kopnięty człowiek, który powinien nas bronić"-podkreślił sędzia Adam Grzejszczak, uzasadniając wyrok. Władysław Frasyniuk nie przyznał się do winy. Jak twierdzi, jego zachowanie można określić jako "bierny opór", jednak zarzuty dotyczące kopnięcia policjanta są "absolitnie nieprawdziwe".

"W ocenie sądu, nie budzą one żadnych wątpliwości odnośnie do tego, co się stało. Widać wyraźnie moment, o którym mówił w zeznaniach funkcjonariusz. Widać wyraźnie, jak oskarżony przepycha ramieniem tego funkcjonariusza"-mówił sędzia, zaznaczając, że na nagraniu widać kopnięcia wyprowadzane przez Frasyniuka w kierunku pochylających się funkcjonariuszy. Grzejszczak zaznaczył, że momentu kopnięcia wprawdzie nie widać, jednak zeznania świadka wystarczająco uzupełniają materiał dowodowy.