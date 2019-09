'Nie ma powodów, by mówić o dymisji'. Gowin mocno w obronie Banasia

"Poprzednik pana prezesa Banasia ma zarzuty prokuratorskie. Mimo to, nigdy nie wzywałem do dymisji prezesa Kwiatkowskiego, bo uważałem, że jest osobą zasługującą na to, żeby móc oczyścić swoje dobre imię. To samo mogę powtórzyć o prezesie Banasiu. Do tej pory nie ma ani żadnych zarzutów, ani nie ma dowodów, że naruszył prawo"-zauważył Gowin. Ponadto, jak wskazał polityk, Banaś "ma za sobą kilkudziesięcioletnią drogę służby państwu”. Wicepremier podkreślił, że wątpliwości pojawiające się w ostatnim czasie wokół prezesa NIK muszą zostać wyjaśnione.