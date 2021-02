Nie ma od niego odwołania - Prof. Rzepliński o wyroku TK w sprawie aborcji

- Manipulowanie treścią uzasadnienia w taki sposób, żeby dać wyraz jakiemuś stosunkowi do tych zdarzeń, które nastąpiły po ogłoszeniu tego orzeczenia, bez zgody, wspólnej narady wszystkich sędziów, którzy orzekają w TK, to są manipulacje, które w państwie unijnym nigdy nie powinny się pojawić – powiedział na antenie TVN24 prof. Andrzej Rzepliński, były prezes TK.

Rzepliński odniósł się do treści orzeczenia w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej. Pomimo, że nie zgadza się on z trybem wydania tego wytoku, to stwierdził i przyznał, że nie ma od niego odwołania, ponieważ prezes TK Julia Przyłębska została wybrana prawidłowo do TK.

mp/tvn24