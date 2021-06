''Nie dawajcie psom tego, co święte''- Trzy rady Jezusa

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują» (Z rozdz. 7 Ewangelii wg św. Mateusza)

Ewangelia zawiera dziś trzy rady Jezusa.

Pierwsza: szacunek wobec świętości. Jesteśmy strażnikami tego, co najświętsze, tzn. wiary, sakramentów… Przekazując te tajemnice musimy brać odpowiedzialność za to komu i jak o tym mówimy. Nie możemy narazić świętości na zbezczeszczenie. Dotyczy to też nas samych – czy z szacunkiem odnosimy się do świętości? Także tej świętości powszedniej: naszych przyjaźni, naszej rodziny?

Druga: sprawiedliwe traktowanie wszystkich ludzi. Jesteśmy odpowiedzialni za relacje, które tworzymy; dobrze, abyśmy patrzyli perspektywicznie, jakie będą konsekwencje naszych decyzji.

Trzecia: uświadomić sobie, że nic w życiu nie ma za darmo, a dojście do celu, zdobycie nieba, wymaga wysiłku. Niebo jest nieskończone, ale brama do niego jest wąska. Obyśmy jej nie przegapili.

Dzisiejsze czytania liturgiczne: 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Mt 7, 6. 12-14

Szymon Hiżycki OSB | Pomiędzy grzechem a myślą