5G i Rosja. Wojna hybrydowa w natarciu

Niewalda zaczyna swoje rozważania od przywołania jednej z opinii: „Rząd PiS będzie siłą pod pozorem szczepień przeciwko koronawirusowi wstrzykiwać pod skórę czipy 5G do sterowania umysłem. Pandemii nie ma, a chodzi tylko o zniewolenie miliardów. Wybory to ściema bo wprowadzane są tysiące nowych nadajników”. Autor stwierdza, że o ile nikt nie musi posiadać rozbudowanej wiedzy technicznej, o tyle należy pamiętać o wpływie fake newsów na wynik wyborów prezydenckich.

Niewalda tłumaczy, że fale wykorzystywane przy 5G nie są niczym nowym. Wykorzystywane są przez wojsko, a ich wyższa częstotliwość pozwala lepiej przesyłać dane. Jest również znacznie zdrowsza i bezpieczniejsza. Skąd zatem rosyjskie manipulacje? „Wszystko to wymaga nowoczesnej technologii, na polu której Rosja jest znacznie opóźniona do reszty świata, dlatego też robi wszystko żeby spowolnić wprowadzenie tej technologii w Europie i USA”.

Autor sugeruje również, że wojna hybrydowa jest czymś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić. Ma to związek ze wzrostem poziomu życia, co wiąże się z rozwojem technologii, a to natomiast służy rozwojowi manipulacji. Wśród działań wojny hybrydowej możemy wyliczyć: chmury kondensacyjne, promieniowanie masztów, spiski pandemiczne, farmaceutyczne. Coraz wyraźniej widać, że ewentualne wojna konwencjonalna (z użyciem czołgów i bomb) jest zastępowana przez wojnę hybrydową.