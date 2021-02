,,Nie chcemy powrotu komuny!''. Jachira pisze do prezesa PiS

„My, posłanki i posłowie, wychowani w wolnej Polsce, znający realia PRL-u tylko z opowieści rodziców, nie chcemy powrotu komuny. J. Kaczyński pamięta czasy, kiedy na publiczną wypowiedź musiał zgodzić się cenzor, mimo to chce powrotu tego reżimu. Nigdy na to nie pozwolimy!!” - napisała na Twitterze Klaudia Jachira zamieszczając list skierowany do Jarosława Kaczyńskiego.

Pod wspomnianym listem podpisała się sama Jachira, a także Łukasz Kohut, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska, Maciej Kopiec, Franek Sterczewski i Monika Rosa.

W swoim liście napisali między innymi:

„My – posłanki i posłowie będziemy bronić miejsca Polski w rodzinie Unii Europejskiej, ba, będziemy walczyć o jeszcze większą integrację europejską”.

za:twitter,tysol.pl