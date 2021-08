,,Nie będziemy się mścić’’. Talibowie zorganizowali pierwszą konferencję prasową

Talibowie, którzy w niedzielę zdobyli Kabul, ostatecznie przejmując władzę w Afganistanie, zorganizowali dziś pierwszą konferencję prasową. Przekonują, że nie będą się na nikim mścić i zapewniają, że zaproszą wszystkie frakcje do tworzenia nowego rządu.

- „Wybaczyliśmy wszystkim, którzy z nami walczyli. To koniec wrogości. (...) chcemy być pewni, że Afganistan nie będzie dłużej polem bitewnym (...) nie chcemy mieć żadnych wewnętrznych czy zewnętrznych wrogów”

- oświadczył rzecznik prasowy talibów Zabiullah Mujahid.

Zaznaczył, że Afgańczycy mają prawo do wprowadzenia szariatu.

- „Afgańczycy też mają prawo do życia według własnych praw”

- stwierdził.

Zapewnił przy tym, że kobiety będą mogły pracować, również w szkołach i w szpitalach oraz będą mogły chodzić do szkoły.

Zapewniał, że talibowie chcą rozwijać gospodarkę kraju.

- „Chcemy, aby świat nam zaufał, abyśmy mogli pracować na rzecz poprawy życia Afgańczyków”

- mówił.

- „Nie chcemy walk w Afganistanie i nie chcemy, aby nasz naród widział konsekwencje walk”

- dodał.

Zabiullah Mujahid podkreślił, że obecnym priorytetem dla talibów jest zapewnienie porządku w Kabulu. Wskazał, że chodzi również o bezpieczeństwo dla zagranicznych dyplomatów, którym talibowie chcą je zagwarantować.

Zapewniał również o bezpieczeństwie wolnych i niezależnych mediów i ułaskawieniu wszystkich żołnierzy walczących w ciągu ostatnich 20 lat przeciwko talibom. Mówił też o zabezpieczeniu granic przed przemytem narkotyków.

- „Dalej jesteśmy muzułmanami i jesteśmy temu wierni. Oczywiście zmieniliśmy się w porównaniu do tego co było 20 lat temu”

- stwierdził.

- „Nasz ziemia nie będzie używana do ataków na innych i inne kraje. Kontrolujemy cały kraj i nie dopuścimy nikogo z zewnątrz by używał naszego kraju do ataku na innych”

- przekonywał.

