Kampanijne nawrócenie! Nie będzie PSLu w Białymstoku. ,,Prowokacje na marszach LGBT wymierzone w osoby wierzące''

Polskie Stronnictwo Ludowe nie będzie brało udziału w manifestacji w Białymstoku. Według nich, "Prowokacje mające miejsce na marszach i demonstracjach środowisk LGBT, wymierzone są w uczucia osób wierzących oraz służą do profanacji symboli religijnych będących świętością dla katolików.". Jak widać sromotna przegrana ludowców w wyborach do Parlamentu Europejskiego skutecznie ich nawróciła.

- Wostatnich miesiącach mamy w Polsce do czynienia z rosnącym poziomem napięcia na tle światopoglądowym. Prowokacje mające miejsce na marszach i demonstracjach środowisk LGBT, wymierzone są w uczucia osób wierzących oraz służą do profanacji symboli religijnych będących świętością dla katolików. - czytamy na stronie psl.pl

W oświadczeniu ludowcy podkreślili, że "ataki na osoby wierzące nie służą budowie wspólnoty narodowej, pogłębiają podziały w polskim społeczeństwie i są cynicznie wykorzystywane przez TVPiS, kierowanej przez polityka partii rządzącej Jacka Kurskiego, do podgrzewania napięć i wrogich nastrojów między Polakami."

- Z uwagi na to, że kolejne radykalne demonstracje stają się w Polsce miejscem eskalacji sporów światopoglądowych i częstokroć forum do prowokacji oraz obrażania uczuć religijnych osób wierzących – co z wolnością nie ma nic wspólnego – politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wezmą udziału w marszu w Białymstoku. - podsumowuje PSL