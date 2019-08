Nie będzie homomarszu w Gorzowie Wielkopolskim

Luzifer 19.8.19 17:33

Prezydent moze zakazac sobie co chce, sad i tak to uchyli, wiec po co te zakazy.

Niech teczowi ludzie sobie chodza, nikomu nic nie robia, lepiej by patologiczni uczestnicy jak w Bialymstoku nie robili burd, wszystko idzie w swiat.