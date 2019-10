Neumann tłumaczy się ze słów o Adamowiczu: To PiS chciał go dopaść!

mordechaj 4.10.19 18:47

Wypowiedź S. Naumana o P. Adamowiczu mieści się w logice jego wcześniejszych wywodów, w których informuje swojego rozmówcę, że jak będzie w PO, to będzie go bronił do upadłego, a jak nie będzie w PO to o nim zapomni. To taki sam mechanizm jak z panem Marianem Banasiem z PiS, gdzie PiS bronił go zajadle, nawet kosztem kompromitacji, nazywając go "kryształowym". Dlaczego S. Neuman tak się wypowiada o P. Adamowiczu ? To proste. P. Adamowicz wystąpił z PO i startował w Gdańsku przeciwko kandydatowi PO. Był nielojalny wobec PO. Dlatego S. Neuman go nie broni, więcej, uważa, że są twarde zarzuty przeciwko niemu. Podsumowując. Gdyby np. Marian Banaś przestał by być lojalny wobec PiS, to nie byłby "kryształowy", tylko by się "nurzał w szambie sutenerstwa" w ocenach działaczy PiS. Taką mamy politykę i takie są jej mechanizmy.