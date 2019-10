Tak TVN zrobił z Neumanna przyjaciela Tczewa

Zephyr 4.10.19 21:30

To wszystko jest mafia. Neumann mówi, że sądy są po jego stronie a Morozowski mówi, że tak właśnie ma być. Jedna wielka koteria, żyjąca kosztem zwykłych obywateli. Dobrze, że PIS stara się to uporządkować. Co prawda idzie to bardzo wolno, ale rozumiem, że siły zła sprzymierzyły się aby nie dopuścić do jakiejkolwiek reformy. Miejmy nadzieję, że po wygranych wyborach PIS przyspieszy i oczyści nie tylko środowisko sędziowskię ale także program cela plus zacznie działać na serio.