Neumann o taśmach: Odgrzewane kotlety, ale przepraszam, że przeklinałem

Powtórzę się, Może to się komuś nie spodoba także z prawicy.



Myślę, że Pan Bóg pozostawił w Polsce takich gangsterów politycznych i posłuży się nimi. Kiedy ? Jak zobaczy co jest w naszych sercach taką da nam władzę. A co jest w naszych sercach ? Czy jesteśmy wspanialsi, lepsi w języku, sposobie myślenia niż tacy Neuman, Brejza, Arułkowicz, oksfordczyk Sikorski i inni ?

Dlaczego na Polskę, Polaków przyszły tak cięż czasy po 90-ym roku ? Myślę, że dlatego ponieważ, Polacy prosili Boga, Jezusa o wolność aby żyć tak jak na zachodzie. No i otrzymaliśmy taką niby-Wolność. A ile było nędzy, samobójstw, ucieczek z kraju ? Bo nie słuchaliśmy św. Jana Pawła II, ani Ewangelii a w serach mieliśmy rządzę pieniądza i tego co mają na zachodzie.

Króluj nam Chryste