Netflix usuwa filmy, które mają przedstawiać treści rasistowskie

Platformy z filmami i serialami, w tym Netflix, usuwają kolejne seriale komediowe, które w ocenie niektórych środowisk zawierają elementy rasistowskie. To efekt ostatnich protestów Black Lives Matter.

W serwisach Netflix oraz NOW TV nie są już dostępne brytyjskie seriale: „The Mighty Boosh” i „The League Of Gentlemen”. Wcześniej Netflix i BBC usunęli ze swojej oferty również serial „Little Britain”. W niektórych skeczach biali aktorzy byli ucharakteryzowani na ludzi o innym kolorze skóry, co zdaniem krytyków jest przejawem rasizmu. HBO Max usunęło też film „Przeminęło z wiatrem”. Nagrodzony dziewięcioma Oscarami film ma wrócić na platformę wraz z dyskusją na temat historycznego kontekstu.