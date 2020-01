Netanjahu wzywa do wojny? ,,Chciałbym wezwać prezydenta Donalda Trumpa...''

- Drzewa na tej świętej ziemi Yad Vashem świadczą o Waszej niezwykłej odwadze. To wydarzenie jest zorganizowane po to, by uświęcić pamięć sześciu milionów ofiar Holokaustu. Auschwitz i Jerozolima to otchłań i szczyty. Pierwsze to śmierć, drugie to zmartwychwstanie. Auschwitz to zniewolenie, Jeruzalem to życie. 75 lat temu nasz naród został wyzwolony z doliny śmierci, która była największa w dziejach ludzkości. Nikt z tych, którzy przeżyli, nie zapomnieli ani jednego szczegółu - mówił Netanjahu.