Nergal, satanizm i sadomasochizm. To propozycje ,,Wyborczej’’ na długi weekend

Promujący BDSM wywiad z „psycholożką i sex coachką” oraz wywiad z Adamem „Nergalem” Darskim o deptaniu wizerunku Matki Bożej – to propozycje, jakie dla Polaków na długi weekend majowy mają dziennikarze z Czerskiej.

Długi weekend majowy. W Polsce przeplatają się dwa fundamentalne tematy: miłość do ojczyzny i miłość do Boga. Święta państwowe łączą się ze świętami religijnymi, zachęcając Polaków do refleksji nad swoją historią i tradycją. Co tymczasem swoim czytelnikom w okolicy uroczystości NMP Królowej Polski proponuje „Gazeta Wyborcza”? Wywiad z Adamem „Nergalem” Darskim o profanowaniu wizerunku Matki Bożej.

W wywiadzie zatytułowanym „Dajcie mi, k…, żyć!” Darski wyraża swoje ubolewanie, że próbuje się go pociągnąć do odpowiedzialności za zniszczeniu wizerunku Matki Bożej.

- „Drodzy obywatele, oto za co płacicie podatki! Tym właśnie zajmuje się prokuratura w Polsce. Więc bardzo was proszę, kiedy następnym razem będziecie szli do urn, zastanówcie się dwa, trzy albo pięć razy, zanim ponownie wybierzecie jednego debila z drugim”

- mówi „artysta” dziennikarzom z Czerskiej.

Przekonuje też, że obraza uczuć religijnych jest „archaicznym” przestępstwem, a przepis, na podstawie którego jest oskarżany, to przepis stworzony dla obrony mniejszości, który teraz wykorzystują „mający w Polsce monopol na religię”.

To jednak nie jedyna propozycja „Wyborczej”. W „Wysokich Obcasach” (weekendowym dodatku do dziennika) znajdziemy wywiad promujący BDSM. Przedstawiona przez redakcję jako „psycholożka i sex coachka” Marta Niedźwiedzka opowiada o zaletach perwersji.

- „Krępowanie przynosi inne wrażenia osobie krępowanej, a inne osobie krępującej. Strona aktywna będzie miała poczucie dominacji, decydowania o tym, co się wydarzy, inne ciało będzie dosłownie w jej rękach, łącznie z możliwością zadania mu bólu. Osoba krępowana doświadcza tego z zupełnie innej perspektywy”

- mówi „seksedukatorka”, przekonując przy tym, że „Polacy mają dużo nieuświadomionego BDSM w zwykłych relacjach”.

kak/Gazeta Wyborcza, DoRzeczy.pl