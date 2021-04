Nawalny przerywa protest głodowy

Rosyjski opozycjonista ogłosił na Instagramie, że przewał właśnie protest głodowy, który rozpoczął 31 marca w trakcie swojego pobytu w kolonii karnej, zlokalizowanej w obwodzie włodzimierskim, około 100 km na wschód od Moskwy.

Opozycjonista podziękował za wsparcie wszystkim jego zwolennikom i sympatykom. Wyraził także przekonanie, że to właśnie to wsparcie spowodowało, że został on zbadany przez lekarzy spoza kolonii karnej. Nawalnemu wykonano badania i analizy medyczne oraz zapoznano go z tymi wynikami.



W sumie protest głodowy Nawalnego trwał 24 dni i – jak napisał – wychodzenie z niego zajmie tyle samo czasu.

Przed przeniesieniem do szpitala Nawalny uskarżał się na m.in. na problemy z kręgosłupem oraz na brak leczenia. Do szpitaka natomiast „został w niedzielę przeniesiony z kolonii karnej w Pokrowie do szpitala więziennego w kolonii karnej nr 3 we Włodzimierzu, która owiana jest bardzo złą sławą” – czytamy na portalu TVP Info.



