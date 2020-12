Nawalnego usiłowano otruć dwa razy! ,,Do Berlina miał dotrzeć martwy''

Szokujące doniesienia w sprawie lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Jak informuje brytyjski dziennik „Times”, polityka usiłowano otruć nie jeden, ale dwa razy.

Według ustaleń dziennikarzy, do drugiej próby otrucia opozycjonisty doszło w szpitalu w Omsku, gdzie znajdował się Nawalny. Miało to miejsce przed przetransportowaniem go do Berlina.

W swoim tekście dziennikarze „Timesa” powołują się na zachodnie źródła wywiadowcze, wedle których Nawalny po raz drugi dostał środek paralityczno-drgawkowy. Zmuszony miał zostać do tego przez rosyjskie siły bezpieczeństwa lekarz wspomnianego szpitala. Polityk miał dotrzeć do Berlina martwy – powiedział dziennikarzom ich rozmówca.

dam/PAP,Fronda.pl