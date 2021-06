,,Nauczyli nas pisać i czytać''. ,,Wyborcza'' na kolanach przed Niemcami

„Gazeta Wyborcza” postanowiła złożył hołd Niemcom. Andrzej Romanowski na jej łamach opublikował tekst zatytułowany „Polska, ojczyzna Niemców. Nauczyli nas pisać i czytać. Ofiarowali łacinę i chrześcijaństwo”.

W niewiarygodnie wręcz wiernopoddańczym tekście autor w dodatku „Ale historia” stwierdza między innymi:

„Dzięki nim weszliśmy do Europy, i to co najmniej dwukrotnie: ponad tysiąc lat temu i całkiem niedawno”.

Dodał, że nikomu Polska nie zawdzięcza tyle, co Niemcom właśnie. Stwierdził także:

„Gorszymy się? Tylko w historiografii nacjonalistycznej wszystko jest proste i czarno-białe. Dzieje ludzkie są skomplikowane, a historyk musi spoglądać z różnych punktów widzenia”.

Najwidoczniej na autorze żadnego wrażenia nie robi chociażby okres II wojny światowej…Okazuje się, że nawet "Gazeta Wyborcza" potrafi jeszcze zaskoczyć.



Przecież Mieszko I stawał na głowie, żeby polskie biskupstwa nie podlegały pod niemieckie arcybiskupstwo (naonczas chyba w Magdeburgu). Udało się dopiero Chrobremu. Chrześcijaństwo do Polski przynieśli różni mnisi: Czesi, Iroszkoci, Włosi, Niemcy, Francuzi. Gazeta nie doczytała. pic.twitter.com/GFPuvia7CE — 🇻🇦Mariusz Gorniak🇵🇱 (@mar1u5z) June 13, 2021

