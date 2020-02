„Nauczycielowie” i „dyktatura” Kidawy-Błońskiej

29.2.20 20:16

Trwa walka . Padają ciosy poniżej pasa . Sączy się jad , słowem godzi się w przeciwnika tak jak nożem . Kaleczy się wydrwiwaniem i poniżaniem , wypomina grzechy , karmi się przedwyborczą kiełbasą . Jedna i druga strona daje z siebie wszystko co najgorsze . A ja mam niezłą zabawę obserwując ten cyrk dla gawiedzi .

Na mnie to wszystko nie działa . Ja wiem od samego początku na kogo mam zagłosować o ile pójdę na wybory . PO i PSL pokazało jak doprowadzić naród do nędzy . Za rządów PiS narodowi powodzi się o niebo lepiej . Wiele w rządach PiS mi się nie podoba i nie znoszę Prezydenta A. Dudy , ale chroń mnie Panie Boże przed powrotem w jakiejkolwiek formie człowieka z PO . A szczurzy wyraz twarzy M. Kidawy Błońskiej napawa mnie odrazą . A jak nieraz pisałam.......na twarzy po 40 roku życia " pisze " się ludzka

osobowość . No i nie dodam niczego o rzeczywistej narodowości tej pani i wynikającej z niej osobowości tak różnej od mojej , słowiańskiej . To jak próba łączenia wody i ognia . Powstanie mieszanka wybuchowa . Taka osoba w roli prezydenta obrzydziłaby mi ten kraj , czyli MOJĄ OJCZYZNĘ .