Natychmiast otwierać gospodarkę! Drugi Lockdown powoli zabija polskie firmy

„Nastroje wśród restauratorów są fatalne, szczególnie w segmencie restauracji, które do tej pory nie prowadziły dostaw do klienta” – mówi Marcin Ciesielski, prezes firmy Mastergrupa, właściciela sieci pizzerii Stopiątka w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Jak wynika z ubadań BIG InfoMonitor, lockdown zaczyna zabijać polskie firmy.

Rp.pl podkreśla, że znacząco wzrósł udział firm deklarujących opóźnienia w płatnościach ponad 60 dni. W badaniu z października wskazało go ponad 45 proc. Jak czytamy, w stosunku do trzeciego kwartału mamy do czynienia ze skokiem o 12,6 pkt procentowego.

„Rzeczpospolita” dodaje też:

„O 1,22 mld zł, do 34,38 mld zł, podwyższyły się zaległości przedsiębiorstw widoczne w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w BIK”.

Najbardziej zagrożone są branże związane z rekreacją, turystyką oraz kulturą. Główny ekonomista PwC podkreśla, że problemy firm uległy nawarstwieniu i choć początkowo pomoc państwa była duża, teraz jest wyraźnie ograniczona i skierowania jedynie do wybranych sektorów.

Ekspert wskazuje również, że o ile wcześniej odczuwana powszechnie była nadzieja na zakończenie pandemii, teraz wszyscy wiedzą, że pandemia potrwa jeszcze miesiące.

Duży problem ma branża gastronomiczna – tutaj największe kłopoty dotyczą tych restauracji, które nie prowadziły do tej pory dostaw do klienta – mówi Ciesielski.

Wskazał też:

„Po Nowym Roku będzie wysyp bankructw i zamykanie działalności, szczególnie wśród restauratorów, którzy nie mieli trwałego i solidnego zaplecza finansowego, a na wiosnę, kiedy restauratorów przestaną obowiązywać zobowiązania wynikające z otrzymanych subwencji, będzie druga fala bankructw i przede wszystkim zwolnień pracowników – dodaje”.

Receptą na ratunek dla gospodarki wydaje się więc tylko jej otwarcie.

dam/rp.pl,Fronda.pl