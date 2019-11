Nastolatek wypluł hostię. Skandaliczny wpis Sekielskiego: Gdzie my k.... żyjemy?

13 latka łatwo keruchowi zaszczuć. (zwłaszcza że ponoć małolat ma zaświadczenie o niepełnosprawności)

ale gdyby nie to, że jak zbliżam się do kościoła, to mnie mdli i zaczynają pioruny walić, to chętnie wyplułbym mu to przed samym wrednym kleszym ryjem. Ciekawe co by zrobił?

I myślę że nie tylko ja wpadłem na taki "pomysł"



Róbcie taką nagonkę dalej, a zobaczycie że tak się skończy. Potem będziecie płakać że "prowokacja!" :)



A jego rodzice powinni pozwać kieckowego socjopatę. I to z całą mocą.

